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Сегодня, 12:59

Радий Хабиров и Дмитрий Чернышенко открыли в Уфе новый футбольный манеж

Спортивный объект открыт в рамках визита в республику заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, сообщил в соцсетях руководитель региона.

Радий Хабиров и Дмитрий Чернышенко открыли в Уфе новый футбольный манеж
Радий Хабиров и Дмитрий Чернышенко открыли в Уфе новый футбольный манеж

«Программа у нас плотная, емкая. Уже открыли футбольный манеж в Черниковке, рядом с уфимским стадионом «Нефтяник». Построили его в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Площадь манежа – 6,5 тыс. квадратных метров. Там будут заниматься наши профессиональные спортсмены, и обязательно большое внимание уделим детям. На площадке манежа дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой». Это новый вид состязаний на стыке образования, спорта и цифровизации. На открытии манежа 669 футболистов республики установили новый рекорд мира по чеканке мяча в помещении», - отметил Радий Хабиров.

Добавим, что стоимость объекта составила 653 млн рублей, из них 550 млн рублей выделено из федерального бюджета.

На открытии манежа вице-премьер вручил сертификаты на 50 комплектов футбольной экипировки для детско-юношеских команд регионального центра «Уфа» – участников Юношеской футбольной лиги «Приволжье», а Радий Хабиров - сертификаты по программе «Сельский тренер» номиналом 1 млн рублей. За три года такую поддержку уже получили более ста тренеров.

По словам главы республики, Дмитрию Чернышенко также покажут наработки республики в сфере туризма, науки и цифровые решения.

Фото с сайта главы РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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