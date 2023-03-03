Радий Хабиров и Дмитрий Чернышенко открыли в Уфе новый футбольный манеж

«Программа у нас плотная, емкая. Уже открыли футбольный манеж в Черниковке, рядом с уфимским стадионом «Нефтяник». Построили его в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Площадь манежа – 6,5 тыс. квадратных метров. Там будут заниматься наши профессиональные спортсмены, и обязательно большое внимание уделим детям. На площадке манежа дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой». Это новый вид состязаний на стыке образования, спорта и цифровизации. На открытии манежа 669 футболистов республики установили новый рекорд мира по чеканке мяча в помещении», - отметил Радий Хабиров.



Добавим, что стоимость объекта составила 653 млн рублей, из них 550 млн рублей выделено из федерального бюджета.

На открытии манежа вице-премьер вручил сертификаты на 50 комплектов футбольной экипировки для детско-юношеских команд регионального центра «Уфа» – участников Юношеской футбольной лиги «Приволжье», а Радий Хабиров - сертификаты по программе «Сельский тренер» номиналом 1 млн рублей. За три года такую поддержку уже получили более ста тренеров.

По словам главы республики, Дмитрию Чернышенко также покажут наработки республики в сфере туризма, науки и цифровые решения.

Фото с сайта главы РБ.