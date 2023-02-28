Счет в серии «Тороса» и «Дизеля» стал равным

Счет на табло наглядно показал, что во время игры команды в первую очередь думали об обороне. При этом шансов выйти вперед у гостей было чуть больше. А забили они в ситуации, которая никак не располагала к взятию ворот. Хозяева получили в овертайме шанс сыграть в большинстве. Но потеряли шайбу в зоне атаки, организовали выход один в один и забили победный гол.

Счет в серии смтал равным 2-2. Следующий матч команды проведут в Пензе. Напомним, что в плей-офф «Торосом» руководит и.о. главного тренера Владимир Гусев. О причинах отсутствия наставника команды Равиля Хайдарова не сообщается.

«Торос» – «Дизель» (Пенза) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Голы: 0:1 – Шавин (62.12, мен.).