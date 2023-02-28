«Кировец» из Уфы завершил сезон поражением

Из-за травм хозяева весь матч провели практически без замен. Удачно начав встречу, уфимцы из-за усталости растеряли в конце первого тайма добытое преимущество и ушли на перерыв в роли отыгрывающихся. Более того, уже на первой минуте второй половины встречи они пропустили еще один гол. Но хоккеисты «Кровца» не опустили руки, сделали все возможное, чтобы выправить положение. Один мяч они отыграли, а если бы забили пенальти, то был шанс вообще свести встречу с одним из лидеров сезона вничью.

Тем не менее «Кировец» в качестве дебютанта Суперлиги вполне достойно завершил чемпионат. Команда в 32 матчах одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 17 поражений. В итоге у уфимцев оказалось 19 очков и 11 место среди 14 команд высшего российского эшелона.

«Кировец» - «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 2:3 (1:2). Голы: 1:0 – Терехин (6, пен.), 1:1 – Иващенко (42), 1:2 – 44, Антипов (Прокопьев, 44, угл.), 1:3 – Антипов (Павенский, 46), 2:3 – Хандамаев (67). На 60-й минуте Терехин («Кировец») не реализовал пенальти (вратарь).