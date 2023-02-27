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Вчера, 14:44

Кубок Союза генералов и адмиралов выиграли футболисты команды «Ватан» и Ассамблеи народов Евразии

Товарищеский футбольный матч, приуроченный к Дню защитника Отечества, состоялся 26 февраля.

Кубок Союза генералов и адмиралов выиграли футболисты команды «Ватан» и Ассамблеи народов Евразии
Кубок Союза генералов и адмиралов выиграли футболисты команды «Ватан» и Ассамблеи народов Евразии

Организаторами турнира стали минспорт, Союз генералов и адмиралов РБ, Федерация футбола республики и представительство Ассамблеи народов Евразии в РБ, сообщили в представительстве общественной организации.

В церемонии открытия приняли участие генерал-майор Марат Магадеев и заместитель председателя Госсобрания — Курултая, член общественного совета представительства Ассамблеи народов Евразии Рустем Ахмадинуров. Приветственное слово участникам направил премьер-министр – руководитель представительства Ассамблеи Андрей Назаров.

На разогреве матч провели юношеские команды футбольных клубов «Уфа» и «Виктория», последняя из которых одержала победу.

За основной приз боролись четыре команды. В острой борьбе лучшими оказались футболисты объединенной команды «Ватан» и Ассамблеи народов Евразии. Второе место занял футбольный клуб Дворца спорта, третье место – ФК «Галле», четвертое – ФК «Шурави».

В заключение победитель турнира сыграл дружеский матч с ФК «Юнайтед» Союза африканских студентов Башкортостана. Игра закончилась со счетом 1:1.

Фото: Представительство народов Евразии в РБ.

Кубок Союза генералов и адмиралов выиграли футболисты команды «Ватан» и Ассамблеи народов Евразии
Кубок Союза генералов и адмиралов выиграли футболисты команды «Ватан» и Ассамблеи народов Евразии
Кубок Союза генералов и адмиралов выиграли футболисты команды «Ватан» и Ассамблеи народов Евразии
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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