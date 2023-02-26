«Толпар» в борьбе за Кубок Харламова сначала сыграет с «Молотом»

Для попадания в 1/8 розыгрыша Кубка толпаровцам сначала предстоит сыграть в плей-ин с представителем «серебряного» дивизиона Восточной конференции. В последних матчах регулярного сезона уфимцы одержали дома две победы, что закрепило их на шестом месте в «золотом» дивизионе.

В игре с «Сибирскими Снайперами» у хозяев получился стартовый отрезок, а затем они действовали больше по счету, несколько раз удачно отстояв свои ворота в меньшинстве. В похожем ключе протекала встреча с «Кузнецкими Медведями», но здесь уфимцы играли в обороне более строго, а в атаке –чуть удачливее. В итоге «Толпар» с шестой позиции в «золотом» дивизионе сыграет с третьей командой «серебряного» дивизиона – «Молотом». Состязание продлится до двух побед одного из соперников. Первая встреча пройдет в Перми 3 марта, в Уфе игры состоятся 6 марта и если потребуется, 7 марта.

— Думаю, что команду нужно похвалить за регулярку. Моменты были разные: где-то удачные, где-то нет. Если вспомнить положительный отрезок, то он был в ноябре. Несмотря на то, что коллектив продолжал формироваться по ходу сезона, он провел его с честью и достоинством. Травмы, болезни и ротация состава не сильно повлияли на результат — были и победы над сильными соперниками, например, над «Ирбисом», когда мы выиграли 7:2. Также мы не отдавали полностью очки ни одному из клубов. Так что положительного было много. Но мы не останавливаемся на этом и находимся в поиске своей игры, - считает старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирская область) – 5:3 (3:0, 2:2, 0:1). Голы: 1:0 (02:24) – Шумилов (Шайхутдинов, Балло, бол.); 2:0 (13:32) – Бабенко (Кадыров, Галиев, бол.); 3:0 (14:54) – Бабенко (Галиев, Шарифьянов); 3:1 (23:01) – Климович; 4:1 (26:29) – Кадыров (Устюжанин, Шарифьянов); 4:2 (31:45) – Михалев; 5:2 (39:18) – Шарифьянов; 5:3 (45:05) – Климович.

«Толпар» – «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). Голы: 1:0 (04:36) – Колесников (Филиппов); 2:0 (11:20) – Переседов (Пермяков, Горшков); 2:1 (19:01) – Государев; 3:1 (20:14) – Горшков (Кадыров, Пермяков); 4:1 (33:27) – Андреев (Шабрин, Бабенко); 5:1 (38:22) – Переседов (Горшков); 5:2 (46:45) – Колосов (бол.); 6:2 (46:57) – Переседов (Пермяков).