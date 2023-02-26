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Вчера, 19:43

«Салават Юлаев» переиграл магнитогорский «Металлург»

Уфимский «Салават Юлаев» в Магнитогорске в серии послематчевых буллитов победил «Металлург» с общим счетом – 2:1.

«Салават Юлаев» переиграл магнитогорский «Металлург»
«Салават Юлаев» переиграл магнитогорский «Металлург»

Игра все три периода носила закрытый и вязкий характер. У каждой из команд за встречу набралось разве что по 3-4 реально голевых момента, но использовать соперники смогли только по одному из них. Результативная атака магнитогорцев стала следствием ошибки уфимцев на своей синей линии: Кошелев удачно подобрал отскочившую шайбу, вошел слева в зону гостей и с дальней дистанции открыл счет. Гости ответили на это в третьем периоде быстрой комбинацией, в завершение которой Хмелевский вовремя увидел выскочившего прямо на ворота Пустозерова.

Концовка основного времени прошла с явным преимуществом «Металлурга», зато в овертайме уфимцы фактически все пять минут играли словно в большинстве, заменив голкипера на полевого хоккеиста. Но и здесь юлаевцам не везло. И лишь в серии буллитов гостям удалось единственный раз добиться успеха, свой бросок удачно выполнил Башкиров. А Ежова, кстати, никто из пятерки магнитогорцев переиграть не смог.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, буллиты – 0:1). Шайбы: 1:0 – Кошелев (25.39), 1:1 - Пустозеров (Хмелевский, Алалыкин, 45.18), 1:2 – Башкиров (65.00, победный буллит).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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