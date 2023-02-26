«Кировец» проиграл лидеру чемпионата

Только первые 6 минут игры прошли в равной борьбе. Затем гости уверенно захватили инициативу и уверенно наращивали свое преимущество.

- Наверное, это был наш худший матч за весь сезон, особенно в обороне. Понятно, что уступаем сопернику в технике, в мастерстве. Но самое главное, что мы уступили в желании победить. Отсюда и результат, - прокомментировал итог поединка главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

После 25 матчей у дебютанта Суперлиги «Кировца» 19 очков и уфимцы располагаются на 11 месте среди 14 клубов чемпионата. Хабаровская команда сохранила лидерство в турнирной таблице. В предыдущем туре "Кировец" сыграл дома вничью с казанским «Ак Барс – Динамо» со счетом – 4:4.