ФК «Уфа» уступил «Ахмату» в матче Кубка России

Игра носила действительно кубковых характер, но уровень мастерства у соперников все-таки был разным. Хозяева старались за счет прорывов по флангам проникнуть на чужую половину поля, однако перевести мяч ближе к воротам и нанести в итоге точный удар у них раз за разом не получалось. Гости постепенно установили контроль за серединой поля и организовать несколько разящих выпадов. Не хватило уфимцам взаимопонимания и в центре собственной обороны, что наслоилось на индивидуальные ошибки в выборе позиции. В результате Агаларов получил шанс выскочить один на один с Кукушкиным, а Садулаев нанести точный дальний удар прямо в угол ворот. Все это закончилось двумя голами, еще в паре эпизодов голкипер хозяев сумел свою команду выручить.

Второй тайм прошел с территориальным преимуществом команды из Башкирии. Отчасти в этом виноваты и сами грозненцы, решившие, видимо, спокойно сыграть на удержание счета. Однако уфимцы проявили и характер, и настырность, успешно компенсируя самоотдачей нехватку класса. В одном из эпизодов футболист «Ахмата» в своей штрафной снес Касинтуру, за что и был наказан 11-метровым. Его четко исполнил Ортис. По-настоящему голевых моментов хозяева больше не создали, но показали очень динамичный, волевой футбол. Гостям хватило внимания успешно сыграть в обороне, а в контратаках они еще пару раз были близки к успеху. Но после перерыва Кукушкин играл очень надежно. В итоге уфимцы хотя и проиграли, но за стремление сражаться до последнего заслужили аплодисменты зрителей.

«Уфа» - «Ахмат» (Грозный) – 1:2 (0:2). Голы: 0:1 – Агаларов (36), 0:2 – Садулаев (45), 1:2 – Ортис (67, пенальти).