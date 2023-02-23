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В Уфе проходят финальные встречи хоккейного турнира «Дворовая Лига»

Финал городского хоккейного турнира среди детских и подростковых команд стартовал в Уфе сегодня, 23 февраля.

В Уфе проходят финальные встречи хоккейного турнира «Дворовая Лига»
В Уфе проходят финальные встречи хоккейного турнира «Дворовая Лига»

Финальные игры «Дворовой Лиги» завершатся церемонией награждения, которая пройдет в 14.30. Посмотреть матч и церемонию награждения можно по адресу: ул. Заки Валиди, 3. 

Турнир проходит в несколько этапов: отборочные и финал. В отборочном этапе, который состоялся с января по февраль, приняли участие более 400 детей в двух возрастных группах: 10-12 лет и 13-14 лет. 

Проект реализуется на средства гранта главы администрации Уфы. Автором и куратором турнира является депутат Горсовета Павел Васильев. Первые игры состоялись в 2013 году. С тех пор проект обрел новых друзей и партнеров. В 2022 году к нему подключилась общественная организация «Экспертно-диагностическая лаборатория», которая получила городской грант на приобретение одного полного комплекта хоккейной формы для команды-победителя.

Фото пресс-службы администрации Уфы.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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