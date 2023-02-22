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Вчера, 17:05

В Башкирии сыграет вторая Школьная волейбольная лига

Федерация волейбола республики в марте приступает к отборочному туру в муниципалитетах самого массового детского волейбольного турнира «Школьная лига». Уникальность турнира в том, что участвуют в нем обычные школьники старших классов, а не воспитанники спортшкол.

В Башкирии сыграет вторая Школьная волейбольная лига
В Башкирии сыграет вторая Школьная волейбольная лига

Второй турнир в продолжение дебютного образца прошлого года пройдет при поддержке минспорта региона, которое выделило Федерации волейбола РБ грант на проведение. В 2022-м главный трофей и путевку в финал Всероссийской Школьной волейбольной лиги разыгрывали более 700 детских команд из школ городов и районов республики. Предполагается, что в нынешнем сезоне участников будет еще больше. В любом случае практически все участники получат и призовое удовлетворение. В ходе ШВЛ прошлого года было подарено свыше 600 профессиональных мячей, волейбольных сеток, антенн и карманов для них, а также тележки для мячей – и известно, что школы вовсю использую волейбольный инвентарь. А финал в центре спортивной подготовки им. Р.Баталовой стал большим спортивным праздником. 

– Совместно с министерством спорта было принято решение, что турнир «Школьная волейбольная лига» в Башкирии должна стать региональной традицией.  Первый турнир в истории детского волейбола прошёл успешно, мы увидели счастливые лица детей с разных уголков республики. Тем более девочки-финалистки региональной ШВЛ прошлой осенью выиграли серебро Всероссийского турнира среди школьников. Надеемся, что предстоящий турнир получится ещё ярче и масштабнее, – рассказал «Республике Башкортостан» исполнительный директор Федерации волейбола РБ Сергей Кирпичников.

 

Фото Ринат РАЗАПОВ.

В Башкирии сыграет вторая Школьная волейбольная лига
В Башкирии сыграет вторая Школьная волейбольная лига
В Башкирии сыграет вторая Школьная волейбольная лига
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:школьная волейбольная лигавтораясамый массовый волейбольный турниршкольники республикиминспортафедерация волейбола рбкирпичников
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