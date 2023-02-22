«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом»

В стартовом периоде юлаевцы с первых минут строго играли в обороне и быстро – в контратаках. Хозяева на их фоне выглядели не такими скоростными, за что и поплатились пропущенным голом. Ворвавшись в чужую зону, Хмелевский с правого фланга сделал передачу на удачно открывшегося Пустозерова, который тут же переправил шайбу в ворота. В середине встречи эта связка сработала еще раз, только теперь Хмелевский отдал результативную передачу на «пятачок» из-за чужих ворот.

Третий период хозяева начали совсем по-другому. Они устроили настоящий штурм на ворота уфимцев и быстро сократили отставание в счете. Отличился оставшийся без опеки прямо перед Ежовым Мейсек. После чего хоккеисты «Автомобилиста» продолжали явно владеть инициативой и несколько раз были близки к успеху. За две с небольшим минуты до окончания основного времени хозяева поменяли голкипера на полевого хоккеиста. А в итоге снова результативный балл записал на свой счет Хмелевский, хладнокровно отправивший передачей в рейд на пустые ворота Башкирова.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Шайбы: 0:1 – Пустозеров (Хмелевский, 09.42), 0:2 – Пустозеров (Хмелевский, 31.11), 1:2 - Мэйсек (Макеев, Волк, 41.07), 1:3 - Башкиров (Хмелевский, 58.50, п.в.).