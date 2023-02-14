В Башкирии спортсмены и тренеры будут получать госстипендию

Стипендия отличившимся спортсменам и тренерам учреждена главой РБ Радием Хабировым, сообщает пресс-служба правительства РБ. Также в рамках финансовой поддержки спортсмены будут трудоустроены в Центр спортивной подготовки и Центр адаптивного спорта республики.

«Наши спортсмены ежегодно подтверждают высокий спортивный авторитет республики, – сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. – Только в прошлом году звание «мастер спорта России международного класса» присвоено 19 спортсменам, 128 спортсменов стали мастерами спорта России, 2 спортсмена удостоены почетного звания «Заслуженный мастер спорта России. Выдающиеся спортсмены – пример для подрастающего поколения. И не так важно, продолжают они карьеру или уже завершили. Это люди, символизирующие собой настоящий дух и характер. Их необходимо поощрять».

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