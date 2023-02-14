-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 23:04

В Башкирии спортсмены и тренеры будут получать госстипендию

Выплаты будут получать те, кто внес значимый вклад в развитие спорта высших достижений.

В Башкирии спортсмены и тренеры будут получать госстипендию
В Башкирии спортсмены и тренеры будут получать госстипендию

Стипендия отличившимся спортсменам и тренерам учреждена главой РБ Радием Хабировым, сообщает пресс-служба правительства РБ. Также в рамках финансовой поддержки спортсмены будут трудоустроены в Центр спортивной подготовки и Центр адаптивного спорта республики.

 «Наши спортсмены ежегодно подтверждают высокий спортивный авторитет республики, – сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. – Только в прошлом году звание «мастер спорта России международного класса» присвоено 19 спортсменам, 128 спортсменов стали мастерами спорта России, 2 спортсмена удостоены почетного звания «Заслуженный мастер спорта России. Выдающиеся спортсмены – пример для подрастающего поколения. И не так важно, продолжают они карьеру или уже завершили. Это люди, символизирующие собой настоящий дух и характер. Их необходимо поощрять».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика