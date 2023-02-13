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Спорт
Вчера, 15:15

Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам

Глава республики на оперативке в правительстве региона сообщил о подписанном указе о поддержке атлетов и тренеров, которые внесли значимый вклад в развитие спорта высших достижений.

Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам
Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам

Как передает пресс-служба главы региона, государственные спортивные стипендии назначаются чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в составе сборных команд России, а также их тренерам.

Размер стипендии для чемпионов - 30 тысяч рублей, для вице-чемпионов – 25 тысяч рублей, для бронзовых – 20 тысяч рублей в месяц. Наставники получат половину от назначенной стипендии своим подопечным.

– Это благодарность республики нашим великим спортсменам. Стипендии станут подспорьем для всех чемпионов, которые выступают под флагом своей страны и республики, – отметил Радий Хабиров.

Фото со страницы Ирека Сагитова в соцсетях.

Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам
Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам
Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам
Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам
Радий Хабиров распорядился выплачивать стипендии олимпийским призёрам и их наставникам
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:стипендии олимпионикам республикичемпионытренерынаставникиежемесячные выплатыуказ главы республикирадий хабиров
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