В Уфе прошли лыжные гонки среди медработников

В состязаниях участвовало 54 команды медиков со всей республики - около трехсот лыжников. Впервые в соревнованиях участвовала команда Исянгуловской ЦРБ, и сразу победа - ее представитель Лилия Тухватуллина заняла 3 место в забеге среди женщин 20-35 лет. В полном составе выступила команда республиканской станции скорой медицинской помощи - впервые за долгое время, и заняла 11 место.

Многие встали на лыжи впервые в этом сезоне. Для большинства собравшихся на спорткомплексе «Биатлон» соревнования стали возможностью встретить старых друзей, пообщаться, забыть о тяжелых буднях медицинского работника и насладиться хорошей погодой и дружеским общением.

Ветеран Верхнеяркеевкой ЦРБ Нил Уразаев так сильно хотел попасть на соревнования, что попросил председателя профсоюзной организации больницы включить его в команду.

- Хотел встретить друзей, тех, с кем бегал 30 лет назад, и безумно рад общению, - поделился впечатлениями доктор.

Ветеран здравоохранения Стерлитамака Мударис Салаватов - вот уже более 20 лет постоянный участник и призер соревнований. Еще в 1969 году вместе с Николаем Морозовым, зачинателем проведения Кургаевских гонок, он участвовал в легендарном лыжном переходе из Уфы в Ульяновск. Вместе с командой медиков из Башкирии за девять дней тогда они преодолели более 700 километров. В свои 77 лет он пробежал дистанцию в 2 км за 11 минут 39 секунд. А первым в этой возрастной группе стал директор санатория «Красноусольский» Рамиль Бадретдинов.

В командных соревнованиях 1 место заняла команда Бирской ЦРБ, постоянный призер Кургаевских гонок. Второе место - у Белорецкой ЦРКБ. Бронзовый кубок, как и в прошлом году, забрала команда ГКБ №21 Уфы.

Победителей и призеров наградили кубками и ценными призами.

- Сегодняшние соревнования можно назвать тренировкой к юбилейным гонкам, - отметил на церемонии награждения председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. - С каждым годом расширяется география турнира, растет количество участников. Мероприятий подобного масштаба, организуемых профсоюзом здравоохранения, не так много в стране. Отрадно видеть ветеранов и молодых участников турнира. Добрая традиция продолжается.

Фото предоставлено профсоюзом работников здравоохранения РБ.