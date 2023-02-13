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Вчера, 23:38

«Салават Юлаев» победил на выезде «Сочи»

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде переиграл команду «Сочи» со счетом – 4:1.

«Салават Юлаев» победил на выезде «Сочи»
«Салават Юлаев» победил на выезде «Сочи»

С первых минут гости завладели игровым преимуществом. Матч шел не на самых высоких скоростях, тем не менее юлаевцы за счет преимущества в классе раз за разом создавали опасные моменты. А гол они забили в результате быстрой атаки с ходу, пас Дроздова с правого фланга принял и сразу отправил шайбу в ворота Башкиров.

Во втором периоде дважды отличились дальними точными бросками защитники уфимцев. К которым «примкнул» удачно выбравший позицию Хмелевский. При этом гости дважды реализовали «лишнего», на что сочинцы тоже ответили удачным розыгрышем большинства. И у них отличился защитник броском от синей линии.

Заключительный отрезок встречи был не так богат на события. Очевидно, что хозяева не видели шансов переломить ход матча, а юлаевцы просто не форсировали события и уверенно довели поединок до победы. Единственный для уфимцев неприятный момент – получил повреждение и в третьем периоде не выходил на лед защитник Коледов.

«Сочи» - «Салават Юлаев» - 1:4 (0:1, 1:3, 0:0). Шайбы: 0:1 – Башкиров (Дроздов, Панин, 08.10), 0:2 – Науменков (Шмелев, 27.31, бол.), 0:3 – Коледов (Кадейкин, Шмелев, 30.39), 1:3 – Мачулин (Николаев, 33.10, бол.), 1:4 - Хмелевский (Кадейкин, Шмелев, 37.27, бол.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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