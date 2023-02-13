ФК «Уфа» сыграл вничью с командой Узбекистана

Игра проходила в Белеке, где уфимские футболисты проходят завершающий тренировочный сбор. Изменения в счете произошли в середине второго тайма, уфимцы сначала оказались в роли отыгрывающихся, но вскоре Ортис с пенальти сумел восстановить равновесие. Отметим, что в этом матче за «Уфу» выступало сразу четыре футболиста, находящихся на просмотре, их фамилии пока не разглашаются.

«Уфа» – «Навбахор» (Узбекистан) – 1:1 (0:0). Голы: 1:0 - Яхшибоев (68), 1:1 - Ортис (75, с пенальти). Состав «Уфы»: Кукушкин (игрок на просмотре, 65), Ушахин, Ботака, Сухов, Касинтура (игрок на просмотре, 65), Никитин, Емельянов (Карп, 65), Погосов (игрок на просмотре, 65), Голубев, Евсеев (игрок на просмотре, 65), Минаев (Ортис, 65).