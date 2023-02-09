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Спортсмен из Башкирии завоевал «бронзу» на чемпионате России по греко-римской борьбе

В Уфе завершился чемпионат России по греко-римской борьбе. Среди призеров с бронзовой наградой и спортсмен республики Нохчо Лабазанов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Башкирии.

Спортсмен из Башкирии завоевал «бронзу» на чемпионате России по греко-римской борьбе
Спортсмен из Башкирии завоевал «бронзу» на чемпионате России по греко-римской борьбе

В поединке за третье место в весовой категории до 130 кг Лабазанов сумел одолеть Марата Кампарова из Севастополя.

Это медаль оказалась единственной для спортсменов Башкирии на завершившемся форуме.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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