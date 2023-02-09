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«Салават Юлаев» дома в овертайме победил «Куньлунь»

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду переиграл в дополнительное время «Куньлунь РС» со счетом – 3:2.

«Салават Юлаев» дома в овертайме победил «Куньлунь»
«Салават Юлаев» дома в овертайме победил «Куньлунь»

Первые минуты встречи хозяевам удались. Два атаки сходу и точные броски со средней дистанции позволили юлаевцам выйти вперед в счете. После чего тренеры китайской команды взяли тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в боевое состояние. Отчасти им это удалось. Гости и дальше в основном оборонялись, но делали это уже более аккуратно. С другой стороны, и уфимцы не прилагали особых усилий, дабы нарастить преимущество.

В такой же манере хозяева продолжали действовать и вот втором периоде. Чем китайская команды однажды воспользовалась, удачно разыграв большинство. Скользкий счет не изменил картины на льду, хоккеисты «Салавата Юлаева» по-прежнему играли несколько академично и не часто всерьез беспокоили вратаря «Куньлуня».

Исключением был момент, когда хозяева в конце матча опасно разыгрывали «лишнего». Но счет на табло не изменился. А вот когда гости создали искусственное большинство, заменив голкипера на полевого хоккеиста, то быстро сравняли результат.

В овертайме уже юлаевцы традиционно заменили Ежова на полевого. В одном из эпизодов Науменков сначала попал в штангу, а после повторного его броска Хмелевский удачно изменил полет шайбы.

«Салават Юлаев» - «Куньлунь РС» - 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). Шайбы: 1:0 – Алалыкин (Пустозеров, 03.04), 2:0 - Пименов (Шмелев , Кулемин, 03.57), 2:1 - Фу (Юрчо, Лесли, 29.47, бол.), 2:2 - Лесли (Юрчо, 58.08), 3:2 - Хмелевский (Науменков, Кадейкин, 61.40).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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