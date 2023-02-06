Нефтекамские хоккеисты проведут акцию «Подари игрушку детям»

В этом день все желающие могут принести с собой новые мягкие игрушки, чтобы после окончания матча устроить на льду "мягкий дождь". Можно приобрести игрушки в перерывах хоккейного матча в фойе ледового дворца. Все они будут переданы детям.

Матч с рязанским клубом станет последней домашней игрой «Тороса» в регулярном чемпионате. До этого нефтекамцы в драматичном поединке сумели дома победить «Химик» со счетом – 4:2. Причем три шайбы из четырех хозяева сумели забросить за последние две минуты матча. Автором хет-трика у «Тороса» стал еще недавно игравший за «Салават Юлаев» Аймурзин.

- Очень интересная игра для болельщиков. С каждой игрой их становится все больше на трибунах. Накал страстей, борьба на каждом метре площадки – это привлекает зрителей. Вдвойне приятно, что с 0-2 вернулись в игру, и солидно вернулись, поставив жирную-жирную точку в конце, - прокомментировал матч главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Торос» – «Химик» (Воскресенск) - 4:2 (0:1,1:1,3:0). Голы: 0:1 – Кузнецов (05.45, бол.), 0:2 – Мусоров (Зинченко, Кожемякин, 33.21), 1:2 – Аймурзин (Скориков, Кузьмин, 34.57, бол.) 2:2 – Скориков (Елизаров, Валеев, 58.15), 3:2 – Аймурзин (Дубровский, Кузьмин, 58.46) 4:2 – Аймурзин (Кузьмин, 59.51, п.в.)