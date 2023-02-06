«Кировцу» предстоит дома встретиться с лидерами

Первый такой поединок «Кировец» проведет уже 8 февраля с «Кузбассом» из Кемерово, который находится на втором месте в турнирной таблице. Одним из следующих соперников станет московское «Динамо», которое пока на 4-м месте. Уфимцы сегодня находятся на 11-м месте среди 14 клубов высшего эшелона, у них 15 очков в 20 матчах.

Свою последнюю встречу на выезде «Кировец» провел в Ульяновске против «Волги» и уступил со счетом – 0:5. По мнению наставника уфимцев Алексея Кузьмина, его подопечные начали матч хорошо и имели несколько голевых моментов. «Однако затем пошла череда удалений у наших ребят. Обороняться, имея на 2-3 человека меньше, сложно и требует много дополнительных сил. Так мы пропустили несколько голов и не смогли удачно сыграть в атаке» - считает Кузьмин.

Кстати, 6 февраля прошло заседания Спортивно-экспортной комиссии чемпионата, которая зафиксировала несколько неверных решений арбитров этого матча в пользу хозяев поля.