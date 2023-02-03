«Салават Юлаев» уступил в Москве ЦСКА

В первом периоде команды демонстрировали равный, строгий, но не очень-то зрелищный хоккей. Исключением стал эпизод, когда армеец Провольнев был удален на 4 минуты за опасную игру высоко поднятой ключшкой против Башкирова. Казалось, юлаевцы получили хороший шанс открыть счет, но вышло наоборот. Хозяева выбросили шайбу в зону уфимцев, а бежавший за ней Антипин вдруг задумал меняться. В результате из-за его спины выскочил Карнаухов, дело кончилось передачей на «пятачок» Григоренко и взятием ворот в меньшинстве.

И во втором периоде на общем ровном фоне встречи было свой топ-эпизод. Опять же стоивший гостям пропущенной шайбы. Светлаков бросил по воротам, первым успел к отбитой шайбе и со второй попытки добился своего.

Заключительный отрезок встречи начался с еще одной неприятности для гостей. Дальний бросок, отскок шайбы от борта и точное добивание сделало преимущество армейцев совсем комфортным. Однако уфимцы в быстрой контратаке с ходу отставание сократили. После чего заработали удаление, заменили голкипера на полевого хоккеиста, а Хмелевский отличился «выстрелом» с левого фланга в дальнюю девятку. Но минимальным разрыв в счете продержался недолго. Ошибка уфимца Дроздова при передаче в собственной зоне стоила «СЮ» еще одной пропущенной шайбы.

ЦСКА – «Салават Юлаев» - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Шайбы: 1:0 – Григоренко (Карнаухов, Рейдеборн, 14.42, мен.), 2:0 - Светлаков (Григоренко, Нестеров, 33.59), 3:0 - Плотников (Калиниченко, Классон, 41.24), 3:1 - Дроздов (Науменков, Хмелевский, 46.50), 3:2 – Хмелевский (Мерфи, Мухамадуллин, 53.37, бол.), 4:2 - Каменев (Мамин, 56.56).