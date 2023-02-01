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Сегодня, 10:07

В Уфе появятся пять новых спорткомплексов

Корпорация развития представила пять бизнес-предложений по созданию ФОКов в столице Башкирии.

В Уфе появятся пять новых спорткомплексов
В Уфе появятся пять новых спорткомплексов

Каждый из бизнс-кейсов предполагает создание нового или реконструкцию существующего физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Уфы, сообщает пресс-служба правительства РБ. Бюджет проектов варьируется от 100 млн до 853 млн рублей.

Спорткомплексы предполагается построить в Кировском, Орджоникидзевском, Ленинском (2 объекта) и Калининском районах.

«На сегодняшний день среди населения возрастает тенденция в занятии спортом и ведении здорового образа жизни, – отметил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. – Соответственно, растет и потребность в таких объектах и инвестиции в это направление могут быстро окупиться. Кроме того, инвесторы смогут получить ряд важных мер господдержки, в числе которых включение проектов в перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана с предоставлением инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль и освобождением от налога на имущество организации на три налоговых периода».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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