В Башкирии прошел чемпионат республики по карате

В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из Уфы, Белорецка, Ишимбая, Салавата, Учалов и Стерлитамака. Поединки проводились одновременно на 4 татами. В итоге первое место занял уфимский спортклуб «Империя», второй была спортшкола №12 из Уфы и третьими оказались ребята из Белорецкого района.

Следующим серьезным турниром у спортсменов будут всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские Надежды». Они пройдут с 17 по 20 февраля 2023 года в Уфе на базе ГАУ «Центр спортивной подготовки РБ им. Баталовой».

Фото: пресс-служба Минспорта РБ.