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Сегодня, 23:17

«Салават Юлаев» потерпел крупное поражение от «Торпедо»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в Нижнем Новгороде проиграли «Торпедо» со счетом – 1:5. Юлаевцы четырежды играли в меньшинстве и каждый раз пропускали голы.

«Салават Юлаев» потерпел крупное поражение от «Торпедо»
«Салават Юлаев» потерпел крупное поражение от «Торпедо»

Начало встречи стало кошмаром для юлаевцев. Сначала удачный отскок шайбы на клюшку Веряева позволил хозяевам открыть счет. Через минуту гости оказались в меньшинстве и всего за 7 секунд торпедовцы реализовали «лишнего». Правда, потом юлаевцы сами трижды получали численный перевес, но ни разу его так и не использовали. А вот стоило уфимцу Науменкову сесть на скамейку штрафников, как нижегородцы снова реализовали «лишнего».

Но истинное умение играть в большинстве хозяева продемонстрировали в начале второго периода. К этому времени в воротах «СЮ» вместо Ежова занял Кареев, но и это гостям не помогло. Удаление Панина торпедовцы использовали через 33 секунды, а следующую массовую отсидку хоккеистов после стычки у борта – через 5 секунд. К этому моменту не прошло и двух минут с начала периода… Юлаевцы один гол быстро отыграли, и на экваторе встречи больше запоминающихся эпизодов не было. Хотя все-таки шансов сократить разрыв у уфимцев было побольше.

Заключительный отрезок встречи проходил уже не так энергично и динамично, как это было в начале матча. Торпедовцы действовали скорее по счету, заботясь прежде всего обороне и делая ставку на контратаки. Да и гости особого рвения впереди уже не проявляли.

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Салават Юлаев» - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Шайбы: 1:0 – Веряев (Федотов, 02.49), 2:0 – Михеев (Коваленко, Конюшков, 03.43, бол.), 3:0 – Воронин (Белевич, 19.44, бол.), 4:0 – Конюшков (Кручинин, 20.33, бол.), 5:0 – Гончарук (Коваленко, Кручинин, 21.44, бол.), 5:1 - Сучков (Мухамадуллин, Пименов, 26.37).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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