«Салават Юлаев» потерпел крупное поражение от «Торпедо»

Начало встречи стало кошмаром для юлаевцев. Сначала удачный отскок шайбы на клюшку Веряева позволил хозяевам открыть счет. Через минуту гости оказались в меньшинстве и всего за 7 секунд торпедовцы реализовали «лишнего». Правда, потом юлаевцы сами трижды получали численный перевес, но ни разу его так и не использовали. А вот стоило уфимцу Науменкову сесть на скамейку штрафников, как нижегородцы снова реализовали «лишнего».

Но истинное умение играть в большинстве хозяева продемонстрировали в начале второго периода. К этому времени в воротах «СЮ» вместо Ежова занял Кареев, но и это гостям не помогло. Удаление Панина торпедовцы использовали через 33 секунды, а следующую массовую отсидку хоккеистов после стычки у борта – через 5 секунд. К этому моменту не прошло и двух минут с начала периода… Юлаевцы один гол быстро отыграли, и на экваторе встречи больше запоминающихся эпизодов не было. Хотя все-таки шансов сократить разрыв у уфимцев было побольше.

Заключительный отрезок встречи проходил уже не так энергично и динамично, как это было в начале матча. Торпедовцы действовали скорее по счету, заботясь прежде всего обороне и делая ставку на контратаки. Да и гости особого рвения впереди уже не проявляли.

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Салават Юлаев» - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Шайбы: 1:0 – Веряев (Федотов, 02.49), 2:0 – Михеев (Коваленко, Конюшков, 03.43, бол.), 3:0 – Воронин (Белевич, 19.44, бол.), 4:0 – Конюшков (Кручинин, 20.33, бол.), 5:0 – Гончарук (Коваленко, Кручинин, 21.44, бол.), 5:1 - Сучков (Мухамадуллин, Пименов, 26.37).