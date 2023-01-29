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«Салават Юлаев» постарается взять реванш у «Нефтехимика»

Сегодня, 29 января, хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» сыграют в очередном матче КХЛ на своем льду с «Нефтехимиком».

«Салават Юлаев» постарается взять реванш у «Нефтехимика»
«Салават Юлаев» постарается взять реванш у «Нефтехимика»

Предыдущий матч этих команд прошел в Нижнекамске, и тогда хозяева убедительно победили со счетом – 5:2. Теперь у юлаевцев есть шанс взять реванш за обидное поражение.

Тем более что домашнюю серию уфимцы проводят удачно, они смогли в овертайме победить «Ак Барс» - 2:1 и «Северсталь» - 4:1. Игра с «Нефтехимиком» станет заключительной в этом домашнем отрезке у «Салавата Юлаева».

Сейчас юлаевцы (67 очков) располагаются на 6-м месте в турнирной таблице «Востока», на одно очко отставая от «Авангарда» и на два – от «Металлурга». Хоккеисты «Нефтехимика» находятся на восьмой позиции (56 очков), в предыдущем туре они на выезде победили «Автомобилист» - 2:1.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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