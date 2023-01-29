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Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов оформил победный хет-трик в Раубичах

Биатлонист Эдуард Латыпов добился побед в трех различных дисциплинах на этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов оформил победный хет-трик в Раубичах
Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов оформил победный хет-трик в Раубичах

Сначала Латыпов одержал победу на 10-километровой дистанции в спринте, где допустил один промах, но все равно был лучшим на трассе. Затем спортсмен из Башкирии стал «золотым» в мужской гонке преследования. Латыпову удалось преодолеть дистанцию соревнования за 31 минуту 48,6 секунды, но допустил три промаха.

А 29 января Эдуард Латыпов в масс-старте снова был лучше всех. Он ни разу не промахнулся на четырех рубежах, почти на полминуты опередив в итоге занявшего второе место россиянина Даниила Серохвостова (3 промаха). Который, в свою очередь, лишь на 0,2 секунды был быстрее белоруса Антона Смольского.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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