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Вчера, 15:18

«Торос» потерпел поражение в Перми

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» проиграли в Перми «Молоту» со счетом — 2:3.

«Торос» потерпел поражение в Перми
«Торос» потерпел поражение в Перми

Первый и второй периоды встречи протекали по одному сценарию: в начале игрового отрезка хозяева вырывались вперед, а незадолго до перерыва гости сравнивали счет. В заключительном периоде сюжет дал сбой: пермяки забросили шайбу, а вот нефтекамцы отыграться так и не смогли. Хотя сил для этого приложили немало.

- Знали, что игра будет тяжелая: и «Молоту» отступать некуда, и нам очки нужны. В каких-то моментах во втором и в третьем периоде было понятно, что игра идет уже не кто кого обыграет, а кто меньше допустит ошибок. К сожалению, эту ошибку допустили мы, - сказал по окончании встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Молот» – «Торос» - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Голы: 1:0 – Манин Е. (Чефанов, Кирьянов, 04.54 ), 1:1 – Черный (Каменев, Лапшин, 14.07), 2:1 – Ерохин (Пархоменко, 21.01, бол.), 2:2 – Скориков (Хованов, 36.43, бол.), 3:2– Кирьянов (Манин Е., 49.57).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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