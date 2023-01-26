«Толпар» одержал победу в Перми

Гости удачно начали матч, уже на первых минутах создав задел из двух заброшенных шайб. Уфимцы и дальше не отсиживались в обороне, вот только в нападении теперь чаще везло пермякам. Их настойчивость была вознаграждена – основное время матча «Молот» сумел свести вничью. Однако в овертайме толпаровцам потребовалось всего полминуты, чтобы снять вопрос о победителе.

Сейчас уфимцы располагаются на пятом месте в «золотом» дивизионе Восточной конференции, на одно очко опережая «Мамонтов Югры», у которых при этом на четыре встречи сыграно меньше.

«Молот» (Пермь) – «Толпар» (Уфа) – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1). Голы: 0:1 (00:06) – Горшков (Переседов, Кадыров); 0:2 (04:32) – Ахсянов; 1:2 (07:46) – Баснев (Андин); 2:2 (57:35) – Лобанов (Климцев); 2:3 (60:33) – Пермяков (Горшков, Переседов).