«Салават Юлаев» в овертайме победил «Ак Барс»

С первых минут команды, как и ожидалось, включили высокие скорости, энергетику, желание бороться и забивать. На первых минутах чуть опаснее были юлаевцы, но затем инициативу перехватили казанцы. Что привело к не самому обязательному удалению Кадейкина и реализации гостями большинства после дальнего броска Токранова.

В самом начале второго периода ситуация оказалась зеркальной – уже юлаевцы получили шанс разыграть «лишнего» и его использовали. Игра все больше стала перемещаться в зону гостей, и хоккеисты «Ак Барса» занервничали. Первым эпизод такого противоборства стала стычка между Кадейкиным и Радуловым. Затем соперники еще несколько раз устраивали мини-потасовки, одна из них продолжилась даже после сирены на перерыв.

В заключительном периоде команды, что называется, взяли себя в руки. Откровенных стычек стало меньше, но противоборство на льду своего накала не потеряло. Практически весь период юлаевцы выглядели острее в нападении. Тем более что они дважды играли в численном большинстве. Но счет на табло больше не изменился.

В овертайме уфимцы впервые в сезоне попробовали сыграть без вратаря, но с четырьмя полевыми игроками. Продолжалось это недолго, но хватило, чтобы забросить решающую шайбу - борьбу на чужом «пятачке» выиграл Хмелевский. Таким образом, счет в матчах «дерби» стал ничейным – 3:3.

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Шайбы: 0:1 – Токранов (Кагарлицкий, Воронков, 19.57, бол.), 1:1 -Шмелев (Мухамадуллин, Дроздов, 21.00, бол.), 2:1 - Хмелевский (Кадейкин, Шмелев, 63.02).