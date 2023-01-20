«Салават Юлаев» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику»

Тренеры «Салавата Юлаева» в этой встрече пошли на эксперимент, полностью изменив сочетания троек нападения. Достаточно сказать, что первое звено атаки у гостей выглядело так: Сучков-Кадейкин-Пустозеров. Эксперимент себя не оправдал. Ошибки в обороне шли одна за другой, отсюда и разгромный для юлаевцев счет после первого периода – 0:3. Да и в заряженности на игру, в собранности уфимцы заметно уступали сопернику в первом игровом отрезке.

После третьей пропущенной шайбы вместо Кареева в воротах «СЮ» появился Ежов, а тренеры вернулись к более-менее привычным сочетаниям на льду. Но только на «экваторе» матча «Салават Юлаев» начал немного приходить в себя и организовал несколько неплохих выпадов. Однако на последней минуте периода это обернулось для гостей еще одной неприятностью, причем пропустили юлаевцы шайбу в ситуации, когда Ежов потерял в пылу борьбы клюшку.

Заключительный отрезок встречи начался с острых атак уфимцев, но провал на чужой синей линии стоил им еще одного гола. Затем игра разбилась на отдельные эпизоды, где ни одна из команд не имела заметного преимущества. Дроздов со средней дистанции сумел-таки броском низом «размочить» ворота хозяев. На финише встречи хоккеисты «Салавата Юлаева» выглядели опаснее, имели шансы забросить еще и один из таких моментов использовали. Но и не более того.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Салават Юлаев» - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2). Шайбы: 1:0 – Камара (Порядин, Митякин, 03.12, бол.), 2:0 – Кизимов (Белозеров, 08.54), 3:0 - Кизимов (14.13), 4:0 - Купцов (Хохлов, Галимов, 39.41), 5:0 – Митякин (Порядин, Камара, 44.03), 5:1 - Дроздов (Сучков, Антипин, 50.50), 5:2 - Алалыкин (58.08).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».