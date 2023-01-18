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Вчера, 23:13

«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Ак Барсом»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» уступили в Казани «Ак Барсу» с результатом – 1:2. Почти два периода гости были впереди в счете.

«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Ак Барсом»

У юлаевцев, залечив травму, вышел на лед Панин и «Салават Юлаев» после долгого перерыва наконец-то сыграл в четыре пары защитников. В нападении тренеры «СЮ» тоже несколько перетасовали звенья, новых партнеров получили Алалыкин, Санников и Аймурзин. А начало встречи выдалось для уфимцев тревожным. Они после череды удалений несколько десятков секунд сыграли в формате 3х5, но ворота уберегли. Казанцы и дальше в дебюте встречи имели заметное преимущество, так что соотношение бросков 10-2 в их пользу после 10 минут встречи вполне соответствовало происходящему на льду. Но затем юлаевцы использовали свой чуть ли не первый шанс в атаке. Быстрая комбинация завершилась броском Пустозерова с правого фланга точно в дальнюю «девятку». Что немного охладило пыл хозяев, и до первого перерыва на площадке шла примерно равная борьба.

Второй отрезок встречи начался с тотального давления казанцев, и шайба только на считанные секунды покидала зону обороны уфимев. Снова были удаления, стычка между Тимкиным и Воронковым закончилась победой последнего и штрафом для каждого в пять минут. И снова игра постепенно выровнялась. В одном из эпизодов юлаевцы организовали выпад «3 в 2», шайбу потеряли и тут же аналогичная атака хозяев привела к точному и хитрому броску Радулова.

В заключительной двадцатиминутке казанцы, по большому счету, держали игру под своим контролем. Повезло Лукоянову - его дальний бросок пришелся точно под перекладину. На последних минутах хозяева «тряхнули стариной»: сыграли от обороны в надежде удержать победный счет. И своего добились.

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы: 0:1 - Пустозеров (Кузьмин, Цулыгин, 10.34), 1:1 - Радулов (Семенов, 38.56), 2:1 - Лукоянов (Радулов, Токранов, 43.45).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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