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Вчера, 13:14

Хоккеисты «Толпара» уступили сверстникам из Екатеринбурга

Хоккеисты уфимской молодежной команды «Толпар» проиграли на своем льду команде «Авто» из Екатеринбурга со счетом — 5:6.

Хоккеисты «Толпара» уступили сверстникам из Екатеринбурга
Хоккеисты «Толпара» уступили сверстникам из Екатеринбурга

Матч выдался на радость зрителям богатым на заброшенные шайбы. Хозяевам льда было тяжелее — они практически весь матч догоняли соперника в счете. И несмотря на многочисленные моменты, максимум, что им удалось - выйти вперед на одну шайбу, да и то лишь на 1,5 минуты. В конце встречи хозяева заменили голкипера на полевого хоккеиста, но это не помогло им уйти от поражения.

- Нападение соперника перестреляло наше нападение. Наверное, молодежь не совсем понимает важность игры без шайбы, особенно в обороне. Более того, в матче было много технического брака. Это наша головная боль. Сколько не принималось передач по чистому льду и сколько не отдавалось – кровь из глаз, - эмоционально отреагировал на поражение главный тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» (Уфа) – «Авто» (Екатеринбург) – 5:6 (1:1, 2:2, 2:3). Голы: 0:1 (17:07) – Стихин; 1:1 (19:31) – Бабенко (Сидоров, Колесников); 1:2 (24:43) – Каштанов (бол.); 1:3 (28:44) – Самочернов; 2:3 (35:37) – Бабенко (Галиев, бол.); 3:3 (39:41) – Рубцов (Кадыров, бол.); 4:3 (41:35) – Переседов (Балло, Пермяков); 4:4 (43:13) – Раздьяконов; 4:5 (52:43) – Самохвалов; 4:6 (55:57) – Бейзак; 5:6 (57:03) – Переседов (Галиев, Пермяков).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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