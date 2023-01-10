«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо»

В Москву юлаевцы приехали послед трех побед подряд в чемпионате КХЛ. И встречу с динамовцами начали активно, на какой-то период завладев инициативой. Однако постепенно москвичи игру выровняли и при некоторой доле везения открыли счет. Джиошвили с левого фланга нанес бросок, защитник «СЮ» Мухамадуллин хотел рукой прервать полет шайбы, но невольно отправил ее в сетку ворот.

И второй период уфимцы начали с атак, имели неплохие шансы восстановить равновесие, но «обожглись» при игре в большинстве. К отскочившей в середину площадку шайбе первым успел Ефремов, выскочил один на один с голкипером уфимцев и своего шанса не упустил.

Заключительный отрезок встречи долго шел в равной борьбе, порой динамовцы выглядели даже предпочтительнее. Но потом уфимцев словно прорвало. Первыми отличилось самое активное у юлаевцев молодежное звено, Сучков и Аймурзин завершили свой выпад точным броском. А чуть позже продемонстрировал умение поражать цель Кулемин. И все-таки удача снова повернулась лицом к москвичам. Уже из-за ворот Лилья послал шайбу на «пятачок», она ударилась сзади в конек Карееева и отскочила в сетку.

«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Шайбы: 1:0 – Джиошвили (09.33), 2:0 – Ефремов (Готовец, 26.59, мен.), 2:1 – Аймурзин (Сучков, 48.33), 2:2 - Кулемин (Шмелев, 48.59), 3:2 - Лилья (Тринеев, 57.03).