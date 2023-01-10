Хоккеистки «Агидели» поделили победы с девушками из Санкт-Петербурга

«Нам не хватило нацеленности на ворота» - признала после первой игры защитник «Агидели» Мария Печникова. Зато во втором поединке хозяйки выглядели намного агрессивнее. Хотя и соперницы сражались до последнего, лишь в заключительном периоде агиделевки сумели окончательно снять вопрос о победителе матча.

«Агидель» продолжает лидировать в чемпионате Женской хоккейной лиге, у нее после 26 игр 68 очков. У ближайшего преследователя, «Бирюсы» - 59 очков после 24 встреч.

«Агидель» (Уфа) – «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Голы: 0:1 (25:59) – Кадирова (бол.); 0:2 (29:11) – Болгарева)

«Агидель» – «Динамо-Нева» - 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Голы: 0:1 (5:03) – Ганеева; 1:1 (07:47) – Баталова (Свиридова, бол.); 2:1 (15:58) – Лучникова (Сосина, Коржакова); 3:1 (18:45) – Шибанова (бол.); 3:2 (37:36) – Ганеева; 4:2 (49:31) – Свиридова (Баталова, Коржакова, бол); 5:2 (53:17) – Лучникова (Тюрина, Шибанова).