-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Сегодня, 20:26

Хоккеистки «Агидели» поделили победы с девушками из Санкт-Петербурга

Хоккеистки уфимской «Агидели» на своем льду сыграли с командой «Динамо-Нева» из С-Петербурга. В первом матче хозяйки уступили со счетом – 0:2, во втором взяли реванш – 5:2.

Хоккеистки «Агидели» поделили победы с девушками из Санкт-Петербурга
Хоккеистки «Агидели» поделили победы с девушками из Санкт-Петербурга

«Нам не хватило нацеленности на ворота» - признала после первой игры защитник «Агидели» Мария Печникова. Зато во втором поединке хозяйки выглядели намного агрессивнее. Хотя и соперницы сражались до последнего, лишь в заключительном периоде агиделевки сумели окончательно снять вопрос о победителе матча.

«Агидель» продолжает лидировать в чемпионате Женской хоккейной лиге, у нее после 26 игр 68 очков. У ближайшего преследователя, «Бирюсы» - 59 очков после 24 встреч.

«Агидель» (Уфа) – «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Голы: 0:1 (25:59) – Кадирова (бол.); 0:2 (29:11) – Болгарева)

«Агидель» – «Динамо-Нева» - 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Голы: 0:1 (5:03) – Ганеева; 1:1 (07:47) – Баталова (Свиридова, бол.); 2:1 (15:58) – Лучникова (Сосина, Коржакова); 3:1 (18:45) – Шибанова (бол.); 3:2 (37:36) – Ганеева; 4:2 (49:31) – Свиридова (Баталова, Коржакова, бол); 5:2 (53:17) – Лучникова (Тюрина, Шибанова).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика