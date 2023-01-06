«Салават Юлаев» уверенно победил СКА

Первые минуты встречи прошли с небольшим преимуществом армейцев, но максимум, что они смогли записать себе в актив – попадание в штангу. Юлаевцы получили шанс при розыгрыше большинства, и его использовали – Дроздов не без помощи клюшки игрока СКА Хуснутдинова отправил отскочившую от бортика шайбу в ворота. За период было немало удалений, причем все 6 минут у хозяев записал на свой счет Науменков.

Второй период показал, что хозяева окончательно прибрали инициативу к рукам. Сразу после вбрасывания Шмелев забивает еще один гол, а затем своим мощным броском отметился Науменков. И в этом игровом отрезке было немало удалений. Юлаевцы разыгрывали «лишнего» очень опасно, но все-таки забросить еще одну шайбу не смогли. Были свои шансы и у гостей, и в целом матч шел, к радости зрителей, словно на одном дыхании.

В заключительном отрезке встречи уфимцы предпочли больше играть на контратаках. Команды раз за разом обменивались опасными выпадами, но в одном из эпизодов армейцы оказались чуть удачливее: бросок от синей линии получился у Педана. До окончания периода оставалось чуть больше 5 минут, и в это время тренер СКА Роттенберг принял решение заменить голкипера на полевого хоккеиста. «Психическая» атака продолжалась недолго, уже через 29 секунд Алалыкин наказал гостей за такое решение. У армейцев после удаления Кадейкина появился еще шанс сыграть в формате 6 на 4, и вновь это обернулось для них фиаско – на сей раз пустые ворота поразил Кулемин.

«Салават Юлаев» - СКА – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Шайбы: 1:0 – Дроздов (Мухамадуллин, Шмелев, 13.34, бол.), 2:0 – Шмелев (Кадейкин, 23.50), 3:0 – Науменков (Коледов, Хмелевский, 27.10), 3:1 - Педан (Глотов, 54.16), 4:1 - Алалыкин (Хмелевский, 56.03, п.в.), 5:1 – Кулемин (59.12, п.в.).