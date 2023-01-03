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Спорт
Вчера, 18:04

На набережной в Уфе прошли соревнования по стрельбе из лука

Лыжно-лучный биатлон состоялся в рамках фестиваля «Терра Зима», сообщили в администрации столицы.

На набережной в Уфе прошли соревнования по стрельбе из лука
На набережной в Уфе прошли соревнования по стрельбе из лука

В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из разных городов и районов. Одетые в национальные костюмы, они должны были пробежать на охотничьих лыжах полтора километра и стрелами поразить шесть мишеней в виде диких животных.

– Это популяризация стрельбы из лука, причем эти луки не имеют прицелов, поэтому нужна охотничья сноровка. Но у участников отличный настрой. Люди приехали, несмотря на буран, в том числе и из дальних районов, – отметил руководитель организации «Мәргән уҡсы» Юлай Галиуллин.

Спортсмены блестяще прошли дистанцию и показали отличные результаты в стрельбе. В итоге первое место среди мужчин занял Нуриман Хайруллин из Абзелиловского района, а среди женщин лучшей была Зухра Сафаргулова из Ишимбая.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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