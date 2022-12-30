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Вчера, 19:33

Нефтекамский «Торос» в последнем матче года одержал победу

Хоккеисты нетекамского «Тороса» на своем льду переиграли команду «Сокол» из Красноярска со счетом – 3:1.

Нефтекамский «Торос» в последнем матче года одержал победу
Нефтекамский «Торос» в последнем матче года одержал победу

Практически весь матч прошел с некоторым игровым преимуществом гостей. Но в завершении атак успешнее действовали нефтекамцы. Они пропустили лишь один раз, когда играли в меньшинстве. В атаке у хозяев получились броски от синей линии: сначала это сделал Старков, а затем в большинстве Абдеев. Кстати, хозяевам только раз выпал шанс разыграть «лишнего», и они его не упустили. Пытаясь сравнять счет, гости сняли вратаря, но поплатились за это еще одним голом.

- Ребята понимали, что нужно закрыть этот год победой и уйти на новогодние выходные с победой. Все игроки с первой до последней минуты работали на результат, где-то в ущерб красивой игре. Отдельно хочу сказать, что вижу все больше болельщиков на трибунах. Видимо, наши результаты обнадеживают их и привлекают на матчи, - сказал по окончании встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Торос» (Нефтиекамск) – «Сокол» (Красноярск) - 3:1 (0:0, 1:1,2:0). Шайбы: 1:0 - Старков (Каменев, 29.40), 1:1 - Тарасов (Потехин, Минеев, 32.49, бол.), 2:1 - Абдеев (Каменев, Лапшин, 54.51, бол.), 3:1 Коренев (Ремов 58.30, п.в.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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