Спортивной школе в Уфе подарили ратрак для подготовки горнолыжных трасс

В этом году горнолыжные трассы для тренировок воспитанников спортшколы подготовлены особенно хорошо. В значительной степени это заслуга нового оборудования.

- Сегодня мы посмотрели склон, на подготовку которого раньше уходило больше двух недель. Новая техника позволяет привести горнолыжную трассу в рабочее состояние в два раза быстрее, - отметил министр спорта Руслан Хабибов.

Ратрак приобретен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает вовлечение в занятия физкультурой и спортом максимального числа жителей, в том числе детей.

Добавим, что всего в нынешнем году на приобретение техники и оборудования спортивным школам Уфы выделено свыше 43,5 млн рублей.

Фото: Администрация Уфы.