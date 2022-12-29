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Спорт
29 Декабря , 09:31

Спортивной школе в Уфе подарили ратрак для подготовки горнолыжных трасс

Специальная техника на гусеничном ходу позволяет готовить снежные склоны в два раза быстрее, сообщили в администрации города.

Спортивной школе в Уфе подарили ратрак для подготовки горнолыжных трасс
Спортивной школе в Уфе подарили ратрак для подготовки горнолыжных трасс

В этом году горнолыжные трассы для тренировок воспитанников спортшколы подготовлены особенно хорошо. В значительной степени это заслуга нового оборудования.

- Сегодня мы посмотрели склон, на подготовку которого раньше уходило больше двух недель. Новая техника позволяет привести горнолыжную трассу в рабочее состояние в два раза быстрее, - отметил министр спорта Руслан Хабибов.

Ратрак приобретен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает вовлечение в занятия физкультурой и спортом максимального числа жителей, в том числе детей.

Добавим, что  всего в нынешнем году на приобретение техники и оборудования спортивным школам Уфы выделено свыше 43,5 млн рублей.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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