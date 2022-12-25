Гандболисты уфимского «Акбузата» в драматичной борьбе уступили в Саратове

Лишь в начале матча был отрезок, когда хозяева вырвались вперед в счете на три гола. Все остальное время команды попеременно догоняли друг друга, а победный гол саратовцы забили всего за минуту до окончания поединка. Сейчас «Акбузат» находится на 10-м месте среди 12 команд Суперлиги.

- Игра сложилась неплохо для обеих команд. В первом тайме мы оказались чуть впереди из-за того, что меньше теряли мяч. После перерыва не использовали свои возможности уйти в отрыв, а вот соперник играл точнее. Для нас каждый матч получается таким упорным, мы фактически в межсезонье собрали команду заново. Ничего, в зимнюю паузу поработаем, победы у нас еще впереди, - сказал по окончании встречи главный тренер «Акбузата» Александр Горбатиков.