«Кировец» уступил на выезде «Мурману»

Строго действуя в обороне в начале матча, уфимцы постепенно выровняли игру и даже могли выйти вперед в счете, но не реализовали пенальти. За что и поплатились двумя пропущенными голами после не самых сложных верховых набросов со стороны соперника. Во втором тайме игра у гостей не пошла, и они в итоге потерпели поражение. После 13 матчей в активе «Кировца» 10 очков и 11-е место среди 14 команд Суперлиги.

- Во втором тайме наделали ошибок больше, чем в любой другой встрече. Были моменты, когда вроде бы неплохо атаковали, но опять неправильные действия в обороне сводили на «нет» все усилия команды, - сказал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Мурман» (Мурманск) – «Кировец» (Уфа) – 6:2 (2:0). Голы: 1:0 – Федоров (Ахмеров, 29), 2:0 – Шеховцов (Климкин, 34), 3:0 – Шицко (Антонов, 50, угл.), 3:1 – Терехин (62, пен.), 4:1 – Шицко (Красиков, 65), 4:2 – Терехин (75, пен.), 5:2 – Шеховцов (Шицко, 77, св.), 6:2 – Федоров (82). На 28-й минуте Ибрагимов («Кировец») не реализовал пенальти (вратарь).