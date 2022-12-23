0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Сегодня, 20:07

В Башкирии стартовала республиканская Универсиада по боксу

В Башкирии дан старт республиканской Универсиаде по боксу, посвященной 100-летию со дня рождения ученого и педагога Тухвата Аслаева. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов.

В Башкирии стартовала республиканская Универсиада по боксу
В Башкирии стартовала республиканская Универсиада по боксу

Студенческая Универсиада проводится в Башкирии впервые. Она, как считает Ирек Сагитов, стала продолжением традиционного межрегионального турнир по боку памяти заслуженного учителя школы РСФСР и БАСССР, заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, профессора Тухвата Халимовича Аслаева, который проходит в Баймаке.

«Это здорово, что к этому виду спорта приобщается все больше молодежи. Бокс в нашей Республике очень популярен. У нас есть своя школа и чемпионы, которые являются вдохновляющими примерами для подрастающих спортсменов. Такие соревнования, как сегодняшнее, позволяют выявлять новые имена и зажигать будущие спортивные звезды. Пусть эта Универсиада подарит нам яркие и красивые поединки, а участникам победы и новые достижения!», - пожелал Ирек Сагитов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика