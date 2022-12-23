В Башкирии стартовала республиканская Универсиада по боксу

Студенческая Универсиада проводится в Башкирии впервые. Она, как считает Ирек Сагитов, стала продолжением традиционного межрегионального турнир по боку памяти заслуженного учителя школы РСФСР и БАСССР, заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, профессора Тухвата Халимовича Аслаева, который проходит в Баймаке.

«Это здорово, что к этому виду спорта приобщается все больше молодежи. Бокс в нашей Республике очень популярен. У нас есть своя школа и чемпионы, которые являются вдохновляющими примерами для подрастающих спортсменов. Такие соревнования, как сегодняшнее, позволяют выявлять новые имена и зажигать будущие спортивные звезды. Пусть эта Универсиада подарит нам яркие и красивые поединки, а участникам победы и новые достижения!», - пожелал Ирек Сагитов.