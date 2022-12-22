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В Башкирии создали Единую хоккейную лигу

Организационное совещание состоялось по инициативе депутата Госсобрания - Курултая, члена общественного совета представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ Антона Матренина.

В Башкирии создали Единую хоккейную лигу
В Башкирии создали Единую хоккейную лигу

В совещании приняли участие замминистра спорта Артем Новиков, представители профессиональных и любительских хоккейных объединений, сообщили в представительстве.

Единая хоккейная лига получит полномочия по организации любительских соревнований. Президентом лиги единогласно избран Антон Матренин, вице-президентом - депутат Госсобрания - Курултая Денис Назаров,  исполнительным директором назначен Александр Поляков.

- Необходимо систематизировать любительские соревнования. Будем работать над увеличением количества участников лиги, а также возможностью участия наших команд во всероссийских и международных соревнованиях, - отметил Антон Матренин.

- У нас уже есть определенные планы по организации соревнований различного уровня. Уверен, что совместными усилиями единомышленников мы сможем вывести любительские турниры на более качественный уровень, - подчеркнул Денис Назаров.

Добавим, что в турнирах ЕХЛ будут принимать участие команды органов государственной власти, общественных организаций, крупнейших предприятий.

Фото: Представительство Ассамблеи народов Евразии в РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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