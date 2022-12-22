На «Уфа-арене» установили современные комплексы безопасности

Пропускная система на крупнейшей ледовой арене Башкирии считается одной из самых современных в мире. По словам генерального директора ХК «Салават Юлаев» Рината Баширова, эксклюзивная модель билетных турникетов была разработана для чемпионата мира по футболу в Катаре и появилась в Уфе за полгода до начала главного футбольного турнира. В результате перед началом хоккейных матчей и других мероприятий зрители могут быстро, без всякой очереди на улице, занимать свои места.

В спортсооружении установлена и новая система видеонаблюдения. Она позволяет зафиксировать каждого болельщика и идентифицировать его в случае необходимости, а также держать под контролем всю арену. Всего установлено 515 камер наблюдения, их число теперь увеличилось на 315. Вся информация выводится в центр управления системой.