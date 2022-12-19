Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала

Свой лицевой счет Кадейкин открыл в матче со сборной Казахстана, где ему удалось забросить одну шайбу. В игре со сборной Беларуси Александр отличился дважды и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету оказалось четыре балла по системе «гол+пас», это стало лучшим показателем среди всех хоккеистов турнира. Кстати, в игре с белорусской командой Кадейкин вышел на лед с капитанской повязкой.

– Быть капитаном на турнире – интересный для меня опыт. На Кубке была отличная атмосфера, у людей праздник. Всегда классно приезжать на такие турниры: хорошая арена, комфортная обстановка. Да еще снег идет, создает новогоднее настроение, - сказал по окончании турнира юлаевский нападающий.