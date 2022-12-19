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Сегодня, 15:31

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала

В Москве завершился розыгрыш Кубка Первого канала по хоккею. На турнире больше всех результативных баллов набрал нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала

Свой лицевой счет Кадейкин открыл в матче со сборной Казахстана, где ему удалось забросить одну шайбу. В игре со сборной Беларуси Александр отличился дважды и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету оказалось четыре балла по системе «гол+пас», это стало лучшим показателем среди всех хоккеистов турнира. Кстати, в игре с белорусской командой Кадейкин вышел на лед с капитанской повязкой.

– Быть капитаном на турнире – интересный для меня опыт. На Кубке была отличная атмосфера, у людей праздник. Всегда классно приезжать на такие турниры: хорошая арена, комфортная обстановка. Да еще снег идет, создает новогоднее настроение, - сказал по окончании турнира юлаевский нападающий.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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