-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 19:20

«Торос» остановился в Туле

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» проиграли в Туле команде АКМ со счетом – 1:3. До этого клуб из Башкирии одержал 11 побед подряд.

«Торос» остановился в Туле
«Торос» остановился в Туле

Шансы на победу в дебюте встречи у соперников были примерно равными. Но несколько удалений в рядах гостей позволили тулякам создать комфортный задел прочности, который они и сохранили до финального свистка. Нефтекамская команда идет на 11-м месте в чемпионате ВХЛ.

- Все закономерно, что заработали, то и получили. Наверное, серия из 11 побед где-то нас приподняла. Выигрывали прошлые матчи за счет самоотдачи, работы и правильной игры. А здесь ненужные удаления были, как результат – проиграли матч. Не опускаем голову. У нас команда хорошая, молодая. Главное - сделать правильные выводы, игроки адекватные и все понимают, - сказал по окончании встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

АКМ (Тула) – «Торос - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Голы: 1:0 – Аноп (Кулагин, Яковлев, 21.47), 2:0 – Рымарев (Петров, Петраков, 42.26, бол.) 3:0 – Петраков (Рымарев, Шайхулов, 49.12, бол.) 1:3 – Каменев (Мясищев, Варлов, 58.02, бол.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика