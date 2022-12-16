«Торос» остановился в Туле

Шансы на победу в дебюте встречи у соперников были примерно равными. Но несколько удалений в рядах гостей позволили тулякам создать комфортный задел прочности, который они и сохранили до финального свистка. Нефтекамская команда идет на 11-м месте в чемпионате ВХЛ.

- Все закономерно, что заработали, то и получили. Наверное, серия из 11 побед где-то нас приподняла. Выигрывали прошлые матчи за счет самоотдачи, работы и правильной игры. А здесь ненужные удаления были, как результат – проиграли матч. Не опускаем голову. У нас команда хорошая, молодая. Главное - сделать правильные выводы, игроки адекватные и все понимают, - сказал по окончании встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

АКМ (Тула) – «Торос - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Голы: 1:0 – Аноп (Кулагин, Яковлев, 21.47), 2:0 – Рымарев (Петров, Петраков, 42.26, бол.) 3:0 – Петраков (Рымарев, Шайхулов, 49.12, бол.) 1:3 – Каменев (Мясищев, Варлов, 58.02, бол.).