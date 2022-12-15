В Уфе началось строительство Центра фехтования

Центр фехтования будет включать в себя два универсальных и два специализированных зала, раздевалки, восстановительный центр. На прилегающей территории планируется установить многофункциональную спортивную площадку и проложить беговые дорожки. Завершить строительство объекта ожидается в 2024 году.

В церемонии запуска строительства приняли участие, кроме Радия Хабирова, олимпийские чемпионы по фехтованию Софья Великая, Софья Позднякова и Тимур Сафин. Они вложили рапиру в символический камень, установленный в честь начала возведения объекта.

– Будущий центр фехтования – это наша благодарность фехтовальщикам из Башкортостана, которые завоевали для республики огромное количество медалей. Посоветовавшись со спортсменами и тренерами, мы решили присвоить Центру фехтования имя великого тренера Рамиля Исмагиловича Аюпова, – сообщил Радий Хабиров.