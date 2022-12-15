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Радий Хабиров и Михаил Мамиашвили ознакомились с ходом строительства Дворца борьбы

Руководитель региона и президент Федерации спортивной борьбы России посетили строительную площадку в Уфе, сообщает пресс-служба главы республики.

Радий Хабиров и Михаил Мамиашвили ознакомились с ходом строительства Дворца борьбы
Радий Хабиров и Михаил Мамиашвили ознакомились с ходом строительства Дворца борьбы

Масштабному проекту Радий Хабиров дал старт в августе 2019 года, когда вместе с почётными гостями заложил в основание будущего здания капсулу времени с обращением к будущим поколениям. В январе 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение направить 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство центра.

В настоящее время на объекте завершили устройство фундамента и приступили к возведению первого этажа. Все работы выполняют в соответствии с утверждённым графиком. В новом объекте смогут одновременно тренироваться 200 человек. Его планируют достроить весной 2024 года. Глава Башкортостана поблагодарил всех участников проекта, отметив уникальность будущего центра.

– Это очень сложное сооружение, которое мы постараемся сделать красивым и функциональным, – подчеркнул Радий Хабиров. 

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что в новом дворце будет сосредоточена не только спортивная жизнь республики, центр станет серьёзной точкой притяжения для всей мировой спортивной борьбы.

Сегодня был дан старт строительству еще одного большого спортивного объекта. в Уфе, в микрорайоне Затон, появится Центр фехтования.

Автор:Марат АМИНЕВ
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