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Спорт
Вчера, 22:50

Башкирия и общество «Динамо» будут вместе развивать физкультуру и спорт в регионе

Сегодня, 15 декабря, Башкирия и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба главы региона.

Башкирия и общество «Динамо» будут вместе развивать физкультуру и спорт в регионе
Башкирия и общество «Динамо» будут вместе развивать физкультуру и спорт в регионе

Подписи под документом поставили руководитель республики Радий Хабиров и председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

Сотрудничество, о котором договорились стороны, подразумевает создание условий для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в Башкортостане, совершенствование системы физического воспитания населения, популяризацию и развитие массового спорта и спорта высших достижений.

Анатолий Гулевский высоко оценил спортивную инфраструктуру региона и отметил, что Башкортостанское отделение «Динамо» всегда было в числе лидеров. «Уверен, что подписанное соглашение позволит вывести нашу работу на качественно новый уровень», — сказал он.

— Нам очень приятно, что вы приехали в Уфу именно в тот день, когда мы проводим заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Этот год для Башкортостана был очень богатый на спортивные события, и Башкортостанское отделение «Динамо» здорово нас поддерживает. Так, ребята заняли первое место на Спартакиаде Всероссийского общества. Мы признательны за эффективное сотрудничество, — заявил Радий Хабиров.

В завершение встречи он предложил рассмотреть возможность организации профильных смен в парке «Патриот» для юных «динамовцев».

Напомним, сегодня, 15 декабря, состоялось заседание Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Башкортостана. Крупнейший отраслевой форум профессионального сообщества собрал больше 600 руководителей министерств и ведомств, общественных объединений, ведущих спортсменов и тренеров России.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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