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Сегодня, 14:18

В Башкирии на Новый год устроят Декаду спорта

О спортивных мероприятиях в новогодние каникулы сообщил на оперативном совещании в правительстве министр спорта Руслан Хабибов.

В Башкирии на Новый год устроят Декаду спорта
В Башкирии на Новый год устроят Декаду спорта

Всего в праздничные дни запланировано провести 1,1 тыс. мероприятий, в них примут участие 525 тыс. человек. Любителей здорового образа жизни ждут 550 хоккейных коробок, почти 400 катков и 17 закрытых ледовых арен, более 150 лыжных баз и 14 горнолыжных комплексов.

С 30 декабря по 8 января в республике состоится Декада спорта. В конце уходящего года спортсмены попрощаются с Годом волейбола, а 1 января на Гостином дворе в Уфе состоится традиционный забег обещаний. Спортивные мероприятия будут проходить и во все последующие дни.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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