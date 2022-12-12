В Башкирии на Новый год устроят Декаду спорта

Всего в праздничные дни запланировано провести 1,1 тыс. мероприятий, в них примут участие 525 тыс. человек. Любителей здорового образа жизни ждут 550 хоккейных коробок, почти 400 катков и 17 закрытых ледовых арен, более 150 лыжных баз и 14 горнолыжных комплексов.

С 30 декабря по 8 января в республике состоится Декада спорта. В конце уходящего года спортсмены попрощаются с Годом волейбола, а 1 января на Гостином дворе в Уфе состоится традиционный забег обещаний. Спортивные мероприятия будут проходить и во все последующие дни.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.