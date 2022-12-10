«Торос» из Нефтекамска одержал девятую победу подряд

Первая половина матча прошла с явным преимуществом гостей, которое отразилось и на счете. Постепенно «Торос» перешел к игре на контратаках, одна из которых также стала успешной. Никита Асылаев забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне, победа в матче принесла 19-летнему голкиперу «Тороса» Семену Вязовому первый сухарь в PARI ВХЛ. У «Тороса» теперь 36 очков и он поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Лады» осталось 44 очка, команда по-прежнему на четвертой позиции в ВХЛ.

- Результат говорит сам за себя, считаю, что победили заслуженно. Первые 10-15 минут не выпускали практически хозяев из их зоны, что стало для соперников сюрпризом. Это сыграло свою роль. Очень рад за молодежь. Ребята почувствовали, что могут выигрывать у такой опытной команды, как «Лада». У нас несколько человек уехало в «Салават Юлаев», сегодня на лед вышли игроки из молодежной команды, очень качественные, которые безболезненно влились в состав. Что касается Вязового, то голкиперы в команде играют по два матча, сегодня была его очередь. Тренер вратарей сделал такой выбор и не ошибся, - сказал по окончании встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Лада» (Тольятти) - Торос - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Голы: 0:1 – Лапшин (Варлов, Каменев, 09.52), 0:2 – Манин (Ремов, Коренев, 13.18 ), 0:3 – Асылаев (Валеев, 38.04).